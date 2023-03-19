باحث للقاهرة الإخبارية: زيارة بوتين للقرم تؤكد اهتمام روسيا بحياة المدنيين

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور سمير أيوب، كاتب وباحث سياسى، من موسكو، إن زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، لشبه جزيرة القرم فى الذكرى التاسعة لضمها، والتجول بمدينة ماريوبول الأوكرانية، لها أبعاد داخلية وخارجية.





وأضاف "أيوب"، فى تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أن الأبعاد الداخلية لزيارة بوتين، المناطق التى ضمها إلى روسيا، تعد تأكيدًا لسكانها على إنهم جزء لا يتجزأ من الوطن الأم روسيا، وأمنهم واستقرارهم مرتبط باستقرار وأمن روسيا.

وأشار إلى أن الهدف من الزيارة تشجيع المواطنين بتلك المناطق على الاستمرار فى عملية البناء والإعمار التى بدأوا فيها، وأنهم ينطبق عليهم الحقوق كما تنطبق على كل المواطنين بالأراضى الروسية.

وأوضح أن الأبعاد الخارجية تأتى ردًا على المذكرة غير القانونية للمحكمة الدولية ضد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إذ زار المدارس والمستشفيات تأكيدًا لاهتمام الدولة الروسية بحياة المدنيين، وأنها تعمل على حمايتهم بعد تعرضهم للقصف من قبل الجيش الأوكرانى، وروسيا لن تتهاون باستهداف تلك المناطق.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أجرى رحلة عمل إلى "ماريوبول" المدينة الأوكرانية فى منطقة دونيتسك والتى تسيطر عليها موسكو منذ مايو 2022.

وسافر بوتين إلى ماريوبول بطائرة هليكوبتر، وتحرك وهو يقود سيارة فى عدة مناطق بالمدينة، كما توقف وتحدث مع السكان، كما التقى كبار قادة العمليات العسكرية الروس فى أوكرانيا بمركز قيادة روستوف.

كما زار "بوتين"، شبه جزيرة القرم، فى الذكرى التاسعة لضمها من أوكرانيا عام 2014، وتضمنت جولته ميناء سيفاستوبول، الذى يعد مقرًا رئيسًا للأسطول الروسى فى البحر الأسود.