الكرملين: جميع قرارات المحكمة الدولية غير ملزمة لـ روسيا قانونيا

جدة - نرمين السيد - وقال الكرملين، إن "جميع قرارات المحكمة الدولية غير ملزمة لروسيا قانونيا"، مضيفا أن لجنة التحقيق الروسية تسجل جميع الجرائم الأوكرانية، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

يشار إلى أن المحكمة الدولية، كانت قد أعلنت أن مذكرة التوقيف جاءت على خلفية "جريمة الحرب المتمثلة فى الترحيل غير القانونى لأطفال من أوكرانيا إلى روسيا"، مشيرة إلى أنه تم ترحيل أكثر من 16 ألف طفل أوكرانى إلى روسيا منذ بدء الهجوم فى 24 فبراير 2022، وفقا لكييف ووُضع كثير منهم فى مؤسسات ودور رعاية للأطفال.

ورفض الكرملين قرار المحكمة، واصفا إياه بأنه "باطل" لأن روسيا ليست طرفا فى الجنائية الدولية، لكن أوكرانيا رحبت بإعلان المحكمةـ واعتبر رئيسها فولوديمير زيلينسكى أن القرار "تاريخى".