بوتين: لا نستخدم أسلحة فرط صوتية فى أوكرانيا رغم أنها متاحة لدينا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن بلاده عملت على تطوير الأسلحة بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، مضيفا أن روسيا لا تستخدم أسلحة فرط صوتية بأوكرانيا رغم إنها متاحة لديها.





وتابع بوتين فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بلاده لم تستطع رفض طلب دعم أهالى القرم فى عام 2014. وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير العام الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس. وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها أى خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

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