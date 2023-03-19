العالم اليوم - بنك UBS يعرض شراء "كريدي سويس" مقابل مليار دولار

انتم الان تتابعون خبر بنك UBS يعرض شراء "كريدي سويس" مقابل مليار دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 مارس 2023 03:22 مساءً - قالت صحيفة فايننشال تايمز، الأحد، إن بنك UBS أكبر بنوك سويسرا قدم عرضا للاستحواذ على كريدي سويس المنافس له مقابل حوالي مليار دولار، فيما يقاوم الأخير هذا العرض الذي يرى أنه منخفض للغاية.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن UBS عرض شراء كريدي سويس الذي يعاني من أزمات كبيرة بسعر 0.25 فرنك للسهم، في صفقة تبادل أسهم، وهو ما يقل كثيرا عن سعر سهم البنك في إغلاق يوم الجمعة عند مستوى 1.86 فرنك.

ونقلت بلومبرغ عن مصادر إن كريدي سويس يقاوم عرض الشراء المقدم من منافسه الأكبر UBS ويرى أنه منخفض للغاية وسيؤذي مساهميه وموظفيه الذين لديهم أسهم في البنك.

وكان كريدي سويس شهد تراجعات كبيرة الأسبوع الماضي وسط مخاوف بشأن انهيار البنك خاصة بعد أن أعلن البنك الأهلي السعودي -وهو أكبر حامل أسهم فيه- أنه لا يعتزم ضخ مزيد من الاستثمارات في البنك السويسري.

الصفقة المقترحة لاستحواذ UBS على كريدي سويس تأتي بدفع من السلطات السويسرية التي تسابق الزمن لإتمامها قبل فتح الأسواق غدا الإثنين من أجل تفادي أزمة مصرفية قد تمتد آثارها إلى القطاع المصرفي العالمي، خاصة في ظل الضغوط التي تسبب فيها انهيار بنكي سيلكون فالي وسيغنتشر في أميركا.

وتخطط السلطات السويسرية لتغيير قوانين البلاد لتجاوز تصويت المساهمين على الصفقة مع رغبتها في الإسراع بإبرام الصفقة قبل يوم الاثنين، بحسب ما ذكرته فايننشال تايمز.

وبحسب وكالة بلومبرغ، فإن UBS يطالب بضمانات حكومية لتغطية التكاليف القانونية والخسائر المحتملة التي يمكن أن تصل إلى مليارات الفرنكات.