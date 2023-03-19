بن زايد: نعمل مع الرئيس السورى على تعزيز التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - وقال بن زايد عبر حسابه على تويتر: "أرحب بالرئيس بشار الأسد فى الإمارات، عقدنا محادثات بناءة لدعم العلاقات، ونعمل مع الرئيس السورى على تعزيز التعاون المشترك".

وكان الرئيس السورى بشار الأسد، قد وصل ظهر اليوم إلى دولة الإمارات فى زيارة رسمية بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".