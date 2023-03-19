الكرملين: مهمة الطائرات المسيرة فى البحر الأسود ليست سليمة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الكرملين، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مشغلى الطائرات المسيرة منخرطون بشكل مباشر فى النزاع بأوكرانيا. يذكر أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" باتريك رايدر، كان قد أعلن فى وقت سابق، إن طائرات روسية حلقت إلى جانب مسيرة أمريكية لمدة 30 إلى 40 دقيقة، قبل أن تصطدم بها، ما أدى إلى تحطمها فوق البحر الأسود.

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