جدة - نرمين السيد - وكانت قوات الأمن فى فرنسا قد فرضت قبضة حديدية على مواقع التظاهر ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد، وأوقفت 169 شخصا بتهم أعمال الشغب. يشار إلى أن مشروع اصلاح نظام التقاعد كان قد أسفر عن اشتباكات بين محتجين والشرطة الفرنسية فى وسط باريس، نتيجة تمرير المشروع من الحكومة دون إجراء تصويت برلمانى، وأشعل آلاف المتظاهرين النيران، وألقى بعضهم مفرقعات على الشرطة، التى استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية: توجيه تهديدات لرئيس الحزب الجمهورى الفرنسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.