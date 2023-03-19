العالم اليوم - الصين تطلق حملة توظيف لخريجي الجامعات

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 مارس 2023 02:16 مساءً - أطلقت الصين حملة توظيف سنوية لخريجي الجامعات في المدن كبيرة ومتوسطة الحجم وسط مضاعفة السلطات لجهودها من أجل تحقيق هدف أكثر طموحا لخلق فرص العمل هذا العام.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الأحد إن حملة التوظيف التي ترعاها وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي ستستمر من اليوم إلى 26 مايو.

وتستهدف الصين توفير 12 مليون فرصة عمل في المدن هذا العام ارتفاعا من الرقم المستهدف في 2022 وهو توفير ما لا يقل عن 11 مليون فرصة عمل. وتسعى الحكومة إلى إبقاء معدل البطالة المحتسب بناء على إجراء مسوح عند نحو 5.5 بالمئة هذا العام.

وقال رئيس الوزراء الجديد لي تشيانغ الأسبوع الماضي "تنمية الاقتصاد هي الحل الأساسي لتوفير الوظائف" وإن الحكومة ستواصل اتباع استراتيجية "التوظيف أولا".

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن معدل البطالة المحتسب بناء على إجراء المسوح في الصين بلغ 5.6 بالمئة في فبراير لكنه بلغ 18.1 بالمئة في الفئة العمرية التي تتراوح بين 16 و24 عاما. وقال المكتب إن ارتفاع معدل البطالة في فبراير يرجع إلى عوامل موسمية.