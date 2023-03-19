بولندا تستقبل أكثر من 23 ألف لاجئ أوكرانى خلال يوم

جدة - نرمين السيد - وذكر"راديو بولندا" أن قرابة 25 ألف شخص عادوا من بولندا إلى أوكرانيا مرة أخرى أمس السبت، مضيفا أن أكثر من 10.4 مليون شخص وصلوا إلى بولندا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا فى فبراير من العام الماضي.

وكان المكتب الرئاسى البولندى أعلن فى وقت سابق من الشهر الجارى، أن قرابة 1.3 مليون لاجئ أوكرانى لا زالوا مقيمين فى بولندا بعدما عاد الكثيرون إلى بلادهم مرة أخرى.