المبعوث الأممى: إسرائيل لا تولى اهتماما كافيا بعنف المستوطنين

جدة - نرمين السيد - وقال المبعوث الأممى، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "إسرائيل لا تولى اهتماما كافيا بعنف المستوطنين"، مؤكدا أنه لا يمكن تكرار عنف المستوطنين فى حادثة حوارة.
وتابع وينسلاند، بأنه فى حال تم تنفيذ التفاهمات التى تم التوصل إليها فى قمة "العقبة"، قد يساعد الأمر فى الدفع نحو الاتجاه الصحيح.
كما أكد أن الفلسطينيين والإسرائيليين فى حاجة إلى منع التصعيد فى شهر رمضان، مشيرا إلى أنه أجرى سلسلة لقاءات خلال الأسبوعين الماضيين مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين وممثلين عن الوقف الأردنى لمناقشة الخطوات العملية لضمان وصول الفلسطينيين للصلاة فى الأقصى خلال شهر رمضان بدون أى مشاكل، إلى جانب بعض الإجراءات الأمنية والاقتصادية التى تساهم فى الاستقرار.
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