العالم اليوم - بصورتين.. مسؤول أوكراني يعلق على زيارة بوتين إلى ماريوبول

انتم الان تتابعون خبر بصورتين.. مسؤول أوكراني يعلق على زيارة بوتين إلى ماريوبول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 مارس 2023 01:19 مساءً - علق مسؤول أوكراني، الأحد، على الزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى مدينة ماريوبول الأوكرانية التي سيطرت عليها قواته في بداية الحرب المندلعة منذ أكثر من عام.

أزمة ثقة؟

ونشر مستشار وزير الداخلية الأوكراني، أنطون غيراشينكو، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" صورتين لبوتين، لمّح فيهما إلى أن بوتين لا يثق بأعضاء مجلس أمنه القومي.

وكتب غيراشينكو: "صورتان، بوتين في مجلس الأمن القومي وبوتين في ماريوبول".

تساءل المسؤول الأوكراني: هل هو (بوتين) خائف من مسؤوليه أكثر من "سكان" ماريوبول"، ووضع كلمة السكان بين مزدوجين لكونه، على ما يبدو يشكك بهذا المصطلح الذي ساقته وسائل الإعلام الروسية الرسمية.

كان يبدو في صورة اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي أن بوتين جلس على مسافة بعيدة من أعضاء المجلس، بمن فيهم نائب رئيس المجلس، ديميتري ميدفيديف، ووزير الخارجية، سيرغي لافروف.

في المقابل، كان بوتين يقف على مسافة صفر من سكان ماريوبول.

ماذا فعل بوتين في ماريوبول؟

كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد زار بشكل مفاجئ مدينة ماريوبول الأوكرانية في وقت سابق الأحد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية روسية.

أوردت وكالة "تاس" الروسية أن بوتين وصل إلى ماريوبول، التي سيطرت عليها روسيا منذ بداية حرب أوكرانيا العام الماضي في إطار "رحلة عمل".

أضافت أنه وصل إلى المدينة التي تقع ضمن منطقة دونيتسك في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا عبر مروحية، كما تحرك في عدة مناطق فيها وهو يقود سيارة.

قالت الوكالة إنه تفقد عددا من المشاريع في المدينة وتحدث إلى السكان فيها.

استمع بوتين إلى تفاصيل من المسؤولين بشأن التقدم المُحرز في أعمال إعادة الإعمار والترميم في المدينة الساحلية.

وهذه أول زيارة يقوم بها بوتين إلى أراض أوكرانية تسيطر عليها قواته منذ بدء الحرب.

وكان بوتين قد زار، السبت، شبه جزيرة القرم، في الذكرى التاسعة لضمها إلى روسيا.

معلومات عن ماريوبول