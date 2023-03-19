العالم اليوم - بخريطة منوعة.. الدراما الخليجية تنافس بقوة في رمضان

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 مارس 2023 01:19 مساءً - بخريطة منوعة تشمل قضايا تاريخية واجتماعية ومعالجات كوميدية، تستعد الدراما الخليجية للدخول بقوة في السباق الرمضاني الوشيك، وسط توقعات بأن تحقق نسب مشاهدة عالية.

وترصد الناقدة الكويتية، ليلى أحمد، خلال حديثها لموقع "دوت الخليج"، ما تراه من تطورات في الدراما الخليجية على مستوى الإنتاج والقضايا في السنوات الأخيرة، وكذلك التحديات التي تعيق انتشارها السريع، ومن بينها اختلاف اللهجات. أبرز مسلسلات الخليج أهل الدار دراما اجتماعية كوميدية، تقدم حكاية 4 أشخاص يصطدمون بتحديات التعايش مع أبنائهم، الذي ينتمون إلى جيل مغاير تماما .

تأليف أحمد الجسمي وبشاير العدلي، ويشارك في التمثيل أحمد الجسمي، ومرعي الحليان، وأحمد الأنصاري، وهدى الغانم . عزيز الروح تدور أحداثه في إطار اجتماعي، يناقش المشكلات التي تحدث بين الأسر، مثل الأطماع المادية والغيرة والحسد .

الأبطال هم محمد المنصور، وحسين المنصور، وهدى الخطيب، وفخرية خميس.

العمل من تأليف عبد الله حافظ، وإخراج مصطفى رشيد . حياة لا تشبهني عمل تاريخي اجتماعي، تدور أحداثه في ثمانينيات القرن الماضي .

من تمثيل هبة الدري، وحسين المهدي، وتأليف أنفال الدويسان، وإخراج عبد الله التركماني . بيت القصيد من الأعمال الإماراتية التي تتناول دراما تاريخية .

تأليف عبد الله صالح، وإخراج باسم شعبو، ويشارك في تمثيله مرعي الحليان، وفاطمة الحوسني، وإبراهيم سالم، وسعيد الهرش، وعبد الله بن حيدر، وعادل عبد الحمراء . النكران تدور أحداثه في إطار درامي مشوق، ويقدم عدة قصص إنسانية، منها ما يخص الصراع الذي يعيشه الإنسان مع أقرب الناس إليه .

تأليف محمد جمال، وإخراج خالد جمال، ويشارك في التمثيل داوود حسين وباسمه حمادة . قرة عينيك مسلسل اجتماعي في إطار كوميدي، عن امرأة تحبس ظلما لمدة 30 عاما، قبل أن تظهر براءتها .

تأليف محمد شمس وعلي شمس، وإخراج سعود بوعبيد، ويشارك في التمثيل حياة الفهد، بشير الغنيم، وسعاد علي . مجاريح من نوعية مسلسلات الدراما الاجتماعية التي تركز على المرأة، إذ يعرض مشكلات مجموعة كبيرة من النساء في ضوء أحداث تشويقية .

تأليف جمال سالم، وإخراج عيسى دياب، وتمثيل سعاد عبد الله، وأسمهان توفيق، وعبد الإمام عبد الله . البوشية من نوعية الدراما الاجتماعية أيضا، ويناقش العلاقات المعقدة بين الأسر الثرية والمكافحة .

تأليف فايز العامر، وإخراج حسين أبل، ويشارك في التمثيل مريم الصالح، وسلمى سالم، وعبد الرحمن العقل، وجاسم النبهان . الطريق للانتشار الأوسع "تطورات ملحوظة في الدراما الخليجية خلال السنوات الأخيرة".. الناقدة الكويتية ليلى أحمد الناقدة الكويتية توقعت "موسما حافلا للدراما الخليجية خلال رمضان 2023"، وأن "تنال الأعمال المتنوعة إعجاب المتابعين". وتقول: "فيما يتعلق بطبيعة المنافسة بين الأعمال الخليجية ونظائرها المصرية والسورية، فإن خريطة المشاهدة في رمضان تنقسم إلى ما يشبه الأقاليم؛ حيث يهتم كل جمهور بما تقدمه شاشته".

"يتابع جمهور الخليج الدراما العربية بشكل عام، والدراما الخليجية تتنشر عربيا لكن بشكل تدريجي، ربما بسبب صعوبة بعض اللهجات ".

"من الضروري تجاوز بعض العيوب الخاصة بالتركيز على مظاهر الثراء الفاحش، أو التزين المبالغ فيه للمرأة، والتركيز بدلا من ذلك بشكل أكبر على المحتوى والقضايا ".

"من المبكر الحكم على الأعمال الدرامية قبل عرضها، لكن نوعية الموضوعات المطروحة تبشر بأعمال جيدة" .

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