أوكرانيا: روسيا تحتفظ بتسع سفن حربية فى حالة تأهب قبالة القرم

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكرانى ناتاليا هومينيوك، اليوم الأحد، إن روسيا تحتفظ بتسع سفن حربية فى حالة تأهب قتالى فى البحر الأسود قبالة سواحل شبه جزيرة القرم المحتلة، بما فى ذلك حاملتا صواريخ.





وأضافت هومينيوك فى تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية: "حاليا، تم رصد تسع سفن حربية من المجموعة البحرية بأكملها فى البحر الأسود، بما فى ذلك حاملتا صواريخ. وهذه حاملات صواريخ سطح يمكن تسليحها بـ16 صاروخ كم طراز كاليبر".

وتابع أنه تم نقل بقية حاملات الصواريخ إلى قواعدها، بما فى ذلك الغواصات. وقد يشير هذا الأمر إلى أن احتمالية استمرار الضربات الصاروخية لروسيا على الأراضى الأوكرانية لا تزال قائمة.

واعتبرت المسؤولة الأوكرانية أن القوات الروسية لا تزال تواصل البحث عن تكتيكات من شأنها أن تثبت فعاليتها لأن الضربات الصاروخية الضخمة لم تكن ممارسة أو تكتيكًا ناجحًا أو شيئًا من شأنه أن يلهم حتى تلك الوحدات التى لا ترى نجاحًا فى ساحة المعركة، بحسب قولها.

وذكرت: أن "الروس يحتفظون بسفنهم البحرية فى منطقة آمنة على بعد أكثر من 100 ميل بحرى من أقرب المواقع الأوكرانية، حتى لا تتعرض للضرب".

وردا على سؤال حول ما إذا كان الجيش الأوكرانى يرى أى تغييرات فى الوضع الأمنى فيما يتعلق بزيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لشبه جزيرة القرم، قالت إنه لا يوجد تغيير جوهرى فى هذا الصدد.