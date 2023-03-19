الرئيس السورى يصل الإمارات فى زيارة رسمية

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس السورى بشار الأسد، قد زار منذ عدة أيام العاصمة الروسية موسكو، فى أول زيارة له خارج الشرق الأوسط منذ الزلزال المدمر الشهر الماضى.

وأجرى الأسد محادثات مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى خضم تحول فى العلاقات بين سوريا ودول شرق أوسطية.