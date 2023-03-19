شركة أمريكية تدرس الاستحواذ على بنك «سيليكون فالى»

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير، إن مؤسسة أخرى على الأقل تدرس الاستحواذ على البنك المنهار، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع، طلبت من البنوك المهتمة بالاستحواذ على بنكى "سيليكون فالى" و"سيجنتشر" تقديم عروض بحلول 17 مارس.

وتأتى العطاءات فى أعقاب سيطرة المؤسسة على "سيليكون فالى" فى العاشر من مارس، وعلى "سيجنتشر" يوم الأحد الماضى، إذ تسبب انهيار البنكين متوسطى الحجم بالولايات المتحدة فى إثارة قلق الأسواق المالية العالمية، بسبب مخاوف من تسرب تداعيات الأزمة.

وستكون هذه ثانى محاولة من المؤسسة لبيع سيليكون فالى، بعد محاولة لم تنجح قبل أسبوع.

وقالت مصادر إن المؤسسة أوكلت بنك الاستثمار "بيبر ساندلر" لإدارة عطاء جديد.