رئيس الوزراء العراقى: خضنا أشرس معارك التاريخ لتحرير أرضنا من الإرهاب

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، أنّ العراق خاض أشرس معارك التاريخ لتحرير أرضه من أسوأ عصابة إرهابية، واختلطت دماءُ العراقيين جميعا، وهبّ ابن الجنوب والوسط ليدفع الضيم عن أهله فى نينوى وصلاح الدين والأنبار.





وأضاف فى كلمته ضمن فعاليات مؤتمر بغداد الدولى للحوار، ونقلته فضائية "القاهرة الإخبارية": "بعد أن عبرنا تلك المحنة، كانت آثار التلكؤ واضحة وأخذت الشكوى من سوء الإدارة وهدر الأموال بالتنامى، حتى شهدنا الكثير من علامات السخط إزاء عدم قدرة مؤسسات الدولة على الإصلاح والقيام بواجباتها كما هو مطلوب".

وتابع: "وبعد مخاض عسير جاءت حكومتنا الحالية التى تمثل الحكومة الثالثة بعد التغيير، هذه الحكومة رسمت برنامجا طموحا وشاملا للنهوض بالعراق والسير به نحو استثمار كل ثرواته وطاقته وتوظيفها لتعويض ما فاته من سنوات الخراب".

وشدد، على أن الأهم هنا هو السير به نحو ضفاف الهدوء السياسى بعيدا عن أمواج الصخب والخلافات التى عطلتنا كثيرا عن خدمة أبناء العراق الذين طال صبرهم، وتم عقد العزم والتوكل على الله لإنجاز ما تأخر إنجازه وبناء ما تم التخطيط له ليستعيد العراق مكانه الطبيعى بين الدول التى تؤسس فى الحاضر وتمتلك ناصية المستقبل.