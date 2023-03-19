سول: إطلاق بيونج يانج لصاروخ باليستى انتهاك لقرار مجلس الأمن

جدة - نرمين السيد - وأكدت كوريا الجنوبية، بحسب "القاهرة الإخبارية"، أن إطلاق الصاروخ الباليستى انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. من جهتها، قالت وزارة الدفاع اليابانية، إن صاروخ بيونج يانج طار إلى ارتفاع 50 كيلومترا وقطع مسافة 800 كيلومتر. وأكدت وزارة الدفاع اليابانية، أن اليابان ستحتج بشدة على إطلاق الصاروخ، عبر سفارة بكين.

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