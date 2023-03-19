العالم اليوم - محمد بن زايد يستقبل الرئيس السوري في أبوظبي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 مارس 2023 12:22 مساءً - وصل الرئيس السوري، بشار الأسد، الأحد، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية ترافقه فيها حرمه السيدة أسماء الأسد، وفق ما أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وذكرت "وام" أن رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كان في مقدمة مستقبلي بشار الأسد لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي.

ورافقت طائرة الرئيس السوري لدى دخولها أجواء دولة الإمارات طائرات حربية ترحيبا بزيارته.

وجرت للرئيس الأسد مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن، ورافق الشيخ محمد بن زايد الرئيس الضيف إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لسوريا، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية له.