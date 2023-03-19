الكويت.. المحكمة الدستورية تقرر إبطال انتخابات مجلس الأمة 2022

جدة - نرمين السيد - وكانت المحكمة الدستورية حجزت الطعون الانتخابية فى الدوائر الخمس إلى جلسة اليوم، بعد أن تداولت ما جاء في الطعون واستمعت إلى طلبات دفاع الطاعنين، فضلاً عن تمكينهم من الاطلاع على محاضر الفرز والتجميع الواردة فى الجداول والمحاضر الانتخابية، بحسب القناة الإخبارية.

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