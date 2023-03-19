بيونج يانج تتهم جوتيريش بإشعال التوترات فى شبه الجزيرة الكورية

جدة - نرمين السيد - شنت بيونج يانج، هجوما حادا على أمين عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، متهمة إياه بإشعال التوترات فى شبه الجزيرة الكورية، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان جوتيريش، قد دعا فى وقت سابق، إلى وقف التصعيد وخلق بيئة مواتية للحوار واستئناف المحادثات، مبدياً قلقه المستمر إزاء التوترات المتصاعدة فى شبه الجزيرة الكورية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المتحدث باسمه، "ستيفان دوجاريك"، إن استمرار أنشطة كوريا الشمالية المتعلقة بالأسلحة النووية، تتعارض مع التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن، مجددا دعوة الأمين العام إلى الامتثال الكامل لهذه الالتزامات.

وأضاف "دوجاريك": "دعا الأمين العام باستمرار إلى وقف التصعيد، واستئناف المحادثات، ودعا جميع الأطراف المعنية إلى تهيئة بيئة مواتية للحوار، حيث تبقى المشاركة الدبلوماسية هى السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام والنزع الكامل والقابل للتحقق من الأسلحة النووية فى شبه الجزيرة الكورية".

يُشار إلى أن هذا البيان الأممى جاء فى أعقاب تقارير تفيد بإطلاق بيونج يانج صاروخين من طراز كروز مطلع الأسبوع، فيما كانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تستعدان لتدريبات عسكرية هى الأكبر منذ خمس سنوات.