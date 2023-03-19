مصرع 17 شخصا فى حادث تحطم حافلة بـ بنجلاديش

جدة - نرمين السيد - وتعتقد الشرطة أن السائق فقد السيطرة على المركبة عند الساعة 8,00 صباحاً وارتطم بالفاصل الذى شيد مؤخراً ما أدى إلى سقوط الحافلة على عمق عشرة أمتار فى الحفرة.

وكثيراً ما تقع حوادث مرور فى بنجلادش بسبب السيارات والطرق القديمة وسوء الصيانة، إضافة إلى عدم تلقى السائقين تدريبات كافية.

ووفق مرصد لحوادث الطرق السريعة، لقى 9951 شخصاً مصرعهم فى حوادث طرق فى بنجلاديش العام الماضي.