جدة - نرمين السيد - وتعتقد الشرطة أن السائق فقد السيطرة على المركبة عند الساعة 8,00 صباحاً وارتطم بالفاصل الذى شيد مؤخراً ما أدى إلى سقوط الحافلة على عمق عشرة أمتار فى الحفرة.
وكثيراً ما تقع حوادث مرور فى بنجلادش بسبب السيارات والطرق القديمة وسوء الصيانة، إضافة إلى عدم تلقى السائقين تدريبات كافية.
ووفق مرصد لحوادث الطرق السريعة، لقى 9951 شخصاً مصرعهم فى حوادث طرق فى بنجلاديش العام الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع 17 شخصا فى حادث تحطم حافلة بـ بنجلاديش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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