العالم اليوم - الكويت.. المحكمة الدستورية تقضي ببطلان مجلس الأمة 2022

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 مارس 2023 11:20 صباحاً - أبطلت المحكمة الدستورية في الكويت، يوم الأحد، انتخابات 2022 وأعادت مجلس الأمة "البرلمان" السابق.

وقضت المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الأمة 2022، وبالتالي بطلان المجلس الحالي، وذلك تأسيساً على بطلان حل المجلس السابق وإعادة قوته، بحسب وكالة أنباء الكويت (كونا).

وجاء في نص الحكم أن المحكمة قضت "بإبطال عملية الانتخابات برمتها التي جرت في 29 سبتمبر في الدوائر الخمس وعدم صحة من أعلن فوزهم فيها(...) وأن يستعيد المجلس المنحل سلطته الدستورية من تاريخ هذا الحكم كأن الحل لم يكن".

يأتي الحكم في وقت تجددت فيه التوترات بين البرلمان المنتخب والحكومة.

وكان ولي العهد الكويتي قد تحرك العام الماضي لإنهاء الخلاف السياسي بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة حقق فيها أعضاء المعارضة مكاسب.

وبذلك الحكم، تسدل المحكمة الستار على الطعون المقدمة بشأن انتخابات مجلس الأمة 2022، وعددها 35.