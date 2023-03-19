العالم اليوم - السوداني: مكافحة الفساد معركة العراق الكبرى

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 مارس 2023 11:20 صباحاً - قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الأحد، إن مكافحة الفساد هي المعركة الكبرى للعراق، واصفا هذه الآفة بـ"الجائحة".