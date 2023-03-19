العالم اليوم - السوداني: مكافحة الفساد معركة العراق الكبرى

انتم الان تتابعون خبر السوداني: مكافحة الفساد معركة العراق الكبرى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 مارس 2023 11:20 صباحاً - قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الأحد، إن مكافحة الفساد هي المعركة الكبرى للعراق، واصفا هذه الآفة بـ"الجائحة".
جاءت تصريحات شياع السوداني خلال كلمة ألقاها في مؤتمر بالعاصمة العراقية.
وقال السوداني في كلمته:
- إن كل شيء يتوقف على عزمنا في مكافحة جائحة الفساد، تلك المعركة الكبرى التي إن تهاونا فيها خسرنا كل معاركنا الأخرى.
- الانتصار في هذه المعركة لا يتأتى إلا من خلال التعاون بين كل مؤسسات الدولة.
- إن الحكومة لن تتهاون أو تتلكأ مع أي تراجع أو خلل قد يتسبب في استغلال مال الشعب لمصالح شخصية أو حزبية أو فئوية.
- إن حكومتي تمثل الحكومة السادسة بعد التغيير (يقصد بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003)، مشيرا إلى أنها رسمت برنامجا طموحا للنهوض بالعراق، والأهم في ذلك الوصول إلى ضفاف الهدوء السياسي.
- إن النظام الذي انتهى لا يزال يقيم في كثير من المرافق، ولا نزال نعاني من منظومة قانونية بالية وعقلية مركزية متخشبة، مما يطلب الحزم في الإصلاح بكل أشكاله.
- إن التحدي الأكبر هو استعادة ثقة المواطن التي تراجعت نتيجة ضعف الأداء وكثرة الوعود والأقوال وقلة الأفعال والإنجاز.
- إن الموازنة التي أقرت لمدة 3 سنوات هي خطوة جريئة للمرة الأولى تعبر عن رؤية جادة ومختلفة لتنطلق حركة البناء والإعمار.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر السوداني: مكافحة الفساد معركة العراق الكبرى .. في رعاية الله وحفظة