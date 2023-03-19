السودانى: نمضى نحو استعادة مكانة العراق الطبيعية إقليميا ودوليا

جدة - نرمين السيد - وأضاف السودانى، فى كلمة له بمؤتمر بغداد الدولى للحوار، أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نطمح إلى مرحلة جادة من الإعمار والبناء، ونمضى نحو استعادة مكانة العراق الطبيعية إقليميا ودوليا.

وتابع السودانى، أننا عزمنا على إنجاز ما تأخر من مشروعات فى العراق، مشيرا إلى أن التحدى الأكبر أمامنا هو استعادة ثقة المواطن.

كما شدد رئيس الوزراء العراقى، على أنه لا تهاون مع استغلال أموال الشعب العراقى، قائلا "ما زلنا نعانى منظومة قانونية بالية، فجائحة الفساد معركة كبرى وعازمون على مكافحتها".