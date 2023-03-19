«غازبروم»: شحن 40 مليون متر مكعب غاز لـ أوروبا عبر كييف

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، شحن 40 مليون متر مكعب غاز لأوروبا عبر كييف اليوم، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".



جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، شحن 40 مليون متر مكعب غاز لأوروبا عبر كييف اليوم، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية". وكانت شركة "غازبروم" الروسية، قد أعلنت فى وقت سابق، أن وضع سقف لأسعار النفط الروسى يعتبر خرقا للعقود، مما يسمح بوقف الإمدادات إلى الدول التى فرضته.

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