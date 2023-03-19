ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الإكوادور إلى 16 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية: إن الزلزال الذى بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر، وضرب منطقة بالقرب من بلدة "بالاو" الجنوبية، تسبب أيضا فى إصابة 381 شخصا.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن المصابين جراء الهزة الأرضية القوية تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.
ولا توجد تحذيرات سارية المفعول من موجات المد العاتية (تسونامى)، وذلك وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية.
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