وأضاف مارليس - حسبما نقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه ليس هناك على الإطلاق التزام من قبل أستراليا تجاه الولايات المتحدة فى مقابل صفقة الغواصات، مشيرا إلى أنه لم يطلب ذلك من كانبرا.
وكان مستشار الأمن القومى فى البيت الأبيض جايك ساليفان، قد أعلن قبل أيام أن استراليا ستشترى ثلاث غواصات أمريكية تعمل بالدفع النووى من طراز "فرجينيا" مع احتمال أن تشترى اثنتين أخريين.
وقالت الحكومة الأسترالية إن الصفقة التى تبلغ قيمتها 368 مليار دولار أسترالى (246 مليار دولار أمريكى)، تعد ضرورية بالنظر إلى التعزيز العسكرى الصينى فى المنطقة، والذى وصفته بأنه الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.
وتعتبر الصين تايوان أرضا خاصة بها ولم تستبعد بكين أبدا خيار القوة لاستعادة الجزيرة، وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان فى حالة تعرضها لهجوم غير مسبوق من جانب الصين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أستراليا: لم نتعهد بدعم أمريكا فى قضية تايوان مقابل صفقة الغواصات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.