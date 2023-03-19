أستراليا: لم نتعهد بدعم أمريكا فى قضية تايوان مقابل صفقة الغواصات

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الأسترالى ريتشارد مارليس اليوم الأحد، إن بلاده لم تتعهد بدعم الولايات المتحدة الأمريكية، فى أى نزاع عسكرى بشأن تايوان مقابل صفقة لشراء غواصات هجومية أمريكية تعمل بالطاقة النووية.





وأضاف مارليس - حسبما نقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه ليس هناك على الإطلاق التزام من قبل أستراليا تجاه الولايات المتحدة فى مقابل صفقة الغواصات، مشيرا إلى أنه لم يطلب ذلك من كانبرا.

وكان مستشار الأمن القومى فى البيت الأبيض جايك ساليفان، قد أعلن قبل أيام أن استراليا ستشترى ثلاث غواصات أمريكية تعمل بالدفع النووى من طراز "فرجينيا" مع احتمال أن تشترى اثنتين أخريين.

وقالت الحكومة الأسترالية إن الصفقة التى تبلغ قيمتها 368 مليار دولار أسترالى (246 مليار دولار أمريكى)، تعد ضرورية بالنظر إلى التعزيز العسكرى الصينى فى المنطقة، والذى وصفته بأنه الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.

وتعتبر الصين تايوان أرضا خاصة بها ولم تستبعد بكين أبدا خيار القوة لاستعادة الجزيرة، وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان فى حالة تعرضها لهجوم غير مسبوق من جانب الصين.