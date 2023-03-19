بوتين يصل ماريوبول الأوكرانية فى زيارة مفاجئة

جدة - نرمين السيد - ذكرت وسائل إعلام روسية، صباح الأحد، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وصل إلى مدينة ماريوبول الأوكرانية التى تسيطر عليها قواته فى زيارة مفاجئة، هى الأولى من نوعها له منذ اندلاع الحرب مع كييف.





وبحسب الإعلام الروسى، وصل بوتين إلى ماريوبول، التى سيطرت عليها روسيا منذ بداية حرب أوكرانيا العام الماضى فى إطار "رحلة عمل".

وأضافت أنه وصل إلى المدينة التى تقع ضمن منطقة دونيتسك فى دونباس شرقى أوكرانيا عبر مروحية، كما تحرك فى عدة مناطق فيها وهو يقود سيارة، كذلك تفقد عددا من المشاريع فى المدينة وتحدث إلى السكان فيها.

كما استمع بوتين إلى تفاصيل من المسؤولين بشأن التقدم المُحرز فى أعمال إعادة الإعمار والترميم فى المدينة الساحلية.

وهذه أول زيارة يقوم بها بوتين إلى أراض أوكرانية تسيطر عليها قواته منذ بدء الحرب.

وحسب موقع سكاى نيوز، كان بوتين قد زار شبه جزيرة القرم، فى الذكرى التاسعة لضمها إلى روسيا.

وذكرت وسائل إعلام رسمية، أن بوتين التقى بالقيادة العليا لعمليته العسكرية فى أوكرانيا، بما فى ذلك رئيس هيئة الأركان العامة فاليرى جيراسيموف المسؤول عن الحرب.

وأضافت أن الاجتماع عقد فى مركز قيادة روستوف-أون-دون فى جنوب روسيا، وخلال تلك الزيارة، قاد بوتين سيارة دفع رباعى بنفسه.