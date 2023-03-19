القوات الأوكرانية تشن 10 ضربات على تجمعات روسية

جدة - نرمين السيد - وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - فى بيان لها نشرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- إن "طائرة بدون طيار من طراز شاهد -136 تم إسقاطها، كما أصابت وحداتنا الصاروخية والمدفعية سبعة من أفراد القوات الروسية ومجموعات المعدات العسكرية".

وأضاف البيان أنه على الرغم من الخسائر البشرية يواصل الاتحاد الروسى شن حربه، ويركز جهوده الرئيسية على محاولات الاستيلاء على مناطق دونيتسك ولوجانسك بالكامل.

ووفقا للبيان فإن القوات الروسية تقوم "من أجل تحقيق أهدافها، بمواصلة هجومها فى اتجاهات مناطق ليمان وبخموت وأفدييفكا ومارينكا وشختارسك، وخلال اليوم الماضى صد المدافعون عننا 83 هجوما فى هذا الجزء من الجبهة، ولا تزال باخموت مركز الأعمال العدائية".