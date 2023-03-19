مقتل 12 شخصا إثر وقوع زلزال بقوة 6.5 درجة فى الإكوادور

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "ايه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن الزلزال حدث عند الساعة 12:22 مساء بالتوقيت المحلى (5:22 مساء بتوقيت جرينتش). وقال مسؤولون محليون فى الإكوادور، إن زلزالاً ثانياً بقوة 4.8 درجة تم تسجيله بعد الأول بدقائق قليلة، حيث وقع الاثنان على بعد 18 ميلاً من بلدة "بالاو" فى مقاطعة جواياس الساحلية.

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