العالم اليوم - حادث سير مروع في بنغلاديش.. قتلى وجرحى بالعشرات

انتم الان تتابعون خبر حادث سير مروع في بنغلاديش.. قتلى وجرحى بالعشرات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 مارس 2023 09:22 صباحاً - لقي 17 شخصا حتفهم وأصيب 25 آخرون بجروح، الأحد، في بنغلاديش، في حادث اصطدام حافلة بفاصل على طريق سريع وتحطمها في حفرة عميقة على جانب الطريق.

وتعتقد الشرطة أن السائق فقد السيطرة على المركبة عند الساعة 8:00 صباحا بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت غرينتش)، وارتطم بالفاصل الذي شُيّد مؤخرا ما أدى إلى سقوط الحافلة على عمق عشرة أمتار في الحفرة.

وصرح قائد الشرطة المحلية مسعود علم لوكالة "فرانس برس" عقب الحادث الذي وقع في منطقة شبشار (جنوب) أن "17 شخصا قتلوا في الحادث ونُقل الجرحى الى مستشفيات المنطقة".

وكثيرا ما تقع حوادث مرور في بنغلاديش بسبب السيارات والطرق القديمة وسوء الصيانة، إضافة إلى عدم تلقي السائقين تدريبات كافية.

ووفق مرصد لحوادث الطرق السريعة، لقي 9951 شخصا مصرعهم في حوادث طرق في بنغلادش العام الماضي.