العالم اليوم - تمساح طرق باب منزل ثم باغت صاحبه هكذا

انتم الان تتابعون خبر تمساح طرق باب منزل ثم باغت صاحبه هكذا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 مارس 2023 09:22 صباحاً - كان رجل أميركي يعيش في ولاية فلوريدا جالسا في منزله يشاهد التلفزيون، عندما سمع صوت شيء اصطدم بالباب الرئيسي لمنزله.

وذكر سكوت هولينغسورث (56 عاما) الذي يعيش بمدينة دايتونا بيتش بفلوريدا أنه بعدما سمع الصوت قفز من مكانه واتجه إلى الباب.

وما كاد يخرج الرجل من باب منزله حتى باغته تمساح راح يعض إحدى ساقيه.

ونقل سكوت إلى المستشفى حيث تلقى العلاج من إصابات قالت وسائل إعلام محلية إنها لم تهدد حياته.

وأكدت السلطات المعنية بالحياة البرية أن الحادث وقع في مطلع مارس الجاري.

وقالت إنها أرسلت صيادا إلى المنزل من أجل القبض على التمساح وقتله، علما بأن طول التمساح كان 2.7 متر.

وولاية فلوريدا موطن لنحو 1.3 مليون تمساح، تنتشر في مقاطعاتها الـ 67.

وتذكر السلطات أنها تقتل "بشكل روتيني التماسيح المزعجة"، التي يبلغ طولها نحو 1.2 متر أو أكثر لكونها تهدد حياة البشر.