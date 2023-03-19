كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقى

جدة - نرمين السيد - قال جيش كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا باتجاه البحر، قبالة الساحل الشرقى لشبه الجزيرة الكورية، اليوم الأحد، وفقًا لوكالة "يونهاب".





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