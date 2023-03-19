العالم اليوم - "فيرست سيتيزنز" تدرس الاستحواذ على بنك سيلكون فالي

انتم الان تتابعون خبر "فيرست سيتيزنز" تدرس الاستحواذ على بنك سيلكون فالي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 مارس 2023 08:24 صباحاً - نقلت بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن شركة فيرست سيتيزنز بانكشيرز تعكف على تقييم عرض للاستحواذ على بنك سيلكون فالي الذي أغلقته السلطات الأميركية يوم الجمعة قبل الماضي وأثار ذعرا في الأسواق العالمية.

وقال التقرير إن مؤسسة أخرى على الأقل تدرس الاستحواذ على البنك المنهار.

ذكرت رويترز في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع طلبت من البنوك المهتمة بالاستحواذ على بنكي سيلكون فالي وسيغنتشر تقديم عروض بحلول 17 مارس.

وتأتي العطاءات في أعقاب سيطرة المؤسسة على سيلكون فالي في العاشر من مارس وعلى سيغنتشر يوم الأحد الماضي، إذ تسبب انهيار البنكين متوسطي الحجم بالولايات المتحدة في إثارة قلق الأسواق المالية العالمية بسبب مخاوف من تسرب تداعيات الأزمة.

وستكون هذه ثاني محاولة من المؤسسة لبيع سيلكون فالي بعد محاولة لم تنجح قبل أسبوع. وقالت المصادر لوكالة رويترز إن المؤسسة وكلت بنك الاستثمار بيبر ساندلر لإدارة عطاء جديد.