العالم اليوم - UBS يطلب ضمانات حكومية بـ6 مليارات دولار لصفقة كريدي سويس

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 مارس 2023 08:24 صباحاً - قال مصدر مطلع لوكالة رويترز، السبت، إن يو.بي.إس غروب تسعى للحصول على ضمانات حكومية بنحو ستة مليارات دولار للاستحواذ المحتمل على كريدي سويس غروب.

وأضاف المصدر أن المناقشات لا تزال جارية وربما يتغير هذا الرقم إذ لا تزال عدة سيناريوهات قيد المراجعة.

وقال مصدران لرويترز إن الضمانات ستغطي تكلفة تصفية أجزاء من كريدي سويس ورسوم التقاضي المحتملة.

وقال أحد المصادر إن محادثات حل أزمة الثقة في كريدي سويس تواجه عقبات كبيرة، وقد يتعين إلغاء عشرة آلاف وظيفة إذا جرى دمج البنكين.

وتسابق الجهات التنظيمية السويسرية الزمن لتقديم حل سريع لأزمة كريدي سويس قبل إعادة فتح الأسواق يوم الاثنين، لكن تعقيدات الجمع بين هذين العملاقين تثير احتمال استمرار المحادثات حتى يوم الأحد، حسبما قال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموقف.

وكانت كالة بلومبرغ نقلت عن مصادر لم تسمها أن يو بي إس يطالب الدولة بتحمل التكاليف القانونية والخسائر المحتملة من صفقة الاستحواذ المحتملة.