كلاشينكوف الروسية: نطور نماذج من القوارب السريعة لقوات المهام الخاصة

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الشركة، آلان موشنيكوف، خلال فعاليات معرض "إكسبوتكنوستراج-2023" التى تجرى حاليا فى روسيا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم، إن كلاشنكوف تعمل على العديد من المشاريع لتطوير قوارب هجومية سريعة، كما تجرى العديد من التعديلات على قوارب/ BK-16/ لتحويلها لقوارب مناسبة لقوات خفر السواحل وقوات المهام الخاصة".

جدير بالذكر أن روسيا تطور هذه القوارب لتستخدمها كقوارب قتالية لعمليات الإنزال والمهام الخاصة وعمليات مكافحة الإرهاب ودعم الفرق العسكرية، كما يمكن استخدامها فى مهمات الإنقاذ والإسعاف الطبي.