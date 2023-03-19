العالم اليوم - بوتين يصل ماريوبول بأوكرانيا في زيارة مفاجئة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 مارس 2023 06:22 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام روسية، صباح الأحد، أن الرئيس فلاديمير بوتين وصل إلى مدينة ماريوبول الأوكرانية التي تسيطر عليها قواته في زيارة مفاجئة، هي الأولى من نوعها له منذ اندلاع الحرب مع كييف.

ماذا فعل بوتين في ماريوبول؟ أوردت وكالة "تاس" الروسية أن بوتين وصل إلى ماريوبول، التي سيطرت عليها روسيا منذ بداية حرب أوكرانيا العام الماضي في إطار "رحلة عمل".

أضافت أنه وصل إلى المدينة التي تقع ضمن منطقة دونيتسك في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا عبر مروحية، كما تحرك في عدة مناطق فيها وهو يقود سيارة.

قالت الوكالة إنه تفقد عددا من المشاريع في المدينة وتحدث إلى السكان فيها.

استمع بوتين إلى تفاصيل من المسؤولين بشأن التقدم المُحرز في أعمال إعادة الإعمار والترميم في المدينة الساحلية.

وخلال الزيارة، التقى بوتين قائد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وعددا من القادة العسكريين. وهذه أول زيارة يقوم بوتين إلى أراض أوكراني تسيطر عليها قواته منذ بدء الحرب. وكانت بوتين قد زار، السبت، شبه جزيرة القرم، في الذكرى التاسعة لضمها إلى روسيا. وخلال تلك الزيارة، قاد بوتين سيارة دفع رباعي بنفسه. معلومات عن ماريوبول تعرضت مدينة ماريوبول لقصف روسي في اليوم الأول من الحرب (24 فبراير 2022)، ثم تعرضت لحصار مع بداية مارس قبل أن تسقط في أيدي القوات الروسية في أواخر أبريل من ذلك العام.

تعد المدينة المطلة على بحر آزوف المتفرع من بحر الأسود، أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لروسيا في الحرب. اعتبرت روسيا أن ماريوبول أصبحت جزءا من أراضيها بعد أن ضمتها إليها إثر الاستفتاء الذي جرى في سبتمبر 2020.

شارك في الاستفتاء سكان 4 مناطق أوكرانية تسيطر عليها روسيا منذ بدء الحرب. باتت ماريوبول روسية لكونها جزءا من منطقة دونيتسك، لكن أوكرانيا ومن خلفها الغرب رفضوا الاعتراف بهذا الضم.

أهميتها الاستراتيجية من موقعها الجغرافي، ففيها أكبر ميناء على بحر آزوف.

في أبريل 2014، أصبحت المدينة جزءا من جمهورية دونيتسك الانفصالية (المعلنة من طرف واحد)، قبل أن تستعيدها السلطات الأوكرانية في يونيو من العام ذاته نتيجة عملية هجومية خاضتها قوات الجيش النظامي وأفراد كتيبة آزوف.

منذ ذلك الوقت، باتت ماريوبول مركزا عسكريا وسياسيا مهما للسلطات الأوكرانية على خط التماس بين طرفي النزاع المسلح في دونباس، لكنها سقطت في النهاية في أيدي الروس.

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