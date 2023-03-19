العالم اليوم - شمخاني يصل العراق لبحث ملفات أمنية واقتصادية مع إيران

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 مارس 2023 05:16 صباحاً - أكدت مصادر دبلوماسية لسكاي نيوز عربية وصول وفد إيراني أمني رفيع المستوى إلى العاصمة العراقية بغداد برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني.

وكانت قد أعلنت السلطات الإيرانية أن شمخاني سيجري مباحثات في بغداد تتعلق بعدد من الملفات الأمنية والاقتصادية بين إيران والعراق.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية، إرنا، سيبحث أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قضايا تتعلق بالمبادلات التجارية التي تبلغ نحو 10 مليارات دولار، والإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والتسهيلات البنكية.

وأشارت إلى أن المباحثات ستتضمن حل ما وصفتها بـ "التحديات الأمنية" التي تؤثر على العلاقات المشتركة بين البلدين.