كندا تعلن عن إرسال معدات عسكرية إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزيرة الكندية - فى تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - أن هذه المعدات تأتى فى إطار دعم كييف وأن أوتاوا ستقف إلى جانب أوكرانيا لطالما استغرق الأمر ذلك". حسبما ذكرت شبكة (سكاى نيوز) البريطانية، فى نشرتها الإنجليزية.
وكانت كندا قد قدّمت - خلال الأشهر الماضية - مساعدات أخرى إلى أوكرانيا، كما قامت بفرض عقوبات على روسيا أيضاً.
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