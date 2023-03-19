العالم اليوم - كوسوفو وصربيا تتوصلان إلى "اتفاق" لتطبيع العلاقات

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 مارس 2023 03:22 صباحاً - قال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش إن كوسوفو وصربيا توصلتا إلى "نوع من الاتفاق" بشأن تنفيذ اتفاق يدعمه الغرب لتطبيع العلاقات يوم السبت.

وقال فوسيتش للصحفيين في أوهريد "اتفقنا على بعض النقاط.. ليست كل النقاط.. هذا ليس اتفاقا نهائيا". وقال إنه على الرغم من الخلافات بشأن بعض المسائل، فإن المحادثات مع رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي كانت "لطيفة". وقال إن مسار صربيا نحو عضوية الاتحاد الأوروبي سيكون مشروطا بتنفيذ الاتفاق.

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