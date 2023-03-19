العالم اليوم - "السلطان" يحقق رقما قياسيا في خسارة ميلان من أودينيزي

انتم الان تتابعون خبر "السلطان" يحقق رقما قياسيا في خسارة ميلان من أودينيزي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 مارس 2023 02:16 صباحاً - أصبح زلاتان إبراهيموفيتش أكبر لاعب سنا يسجل هدفا في تاريخ دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، لكن هذا لم يكن كافيا ليجنب ميلان الخسارة 3-1 من مضيفه أودينيزي في ضربة لآمال حامل اللقب في إنهاء الموسم داخل المربع الذهبي.

وأهدر ميلان فرصة الصعود للمركز الثاني وظل في المركز الرابع برصيد 48 نقطة بفارق نقطة واحدة عن روما خامس الترتيب الذي يواجه لاتسيو في قمة العاصمة الأحد.

وقال ستيفانو بيولي مدرب ميلان لمحطة سكاي سبورت إيطاليا "كان الأداء سلبيا، وعند اللعب بهذه الطريقة وبدون شراسة أو ندية أو دقة أو تركيز هذا يعني أن المدرب أخفق في الاستعداد للمباراة، كنا أقل بكثير من مستوى قدراتنا هذا المساء".

وأضاف "من الواضح أننا لن نحتفظ بلقب الدوري، لكن يمكننا التفوق في بطولة مصغرة بين الفرق التي تحاول التأهل لدوري أبطال أوروبا، نريد ذلك ويمكننا التحسن هذا الموسم".

مجريات المباراة

تقدم أودينيزي بعد تسع دقائق حين انتزع لازار ساماردزيتش تمريرة خاطئة من إسماعيل بن ناصر في وسط الملعب وتقدم داخل منطقة الجزاء ليكمل روبرتو بيريرا الهجمة في الشباك .

واحتاج ميلان إلى 20 دقيقة للدخول في الأجواء بعد أن لعب الفريق المضيف بشراسة منذ صفارة البداية وصنع العديد من الفرص لمضاعفة النتيجة .

لكن ميلان كان صاحب الهدف التالي والذي جاء وسط حالة ارتباك .

وأضاع إبراهيموفيتش ركلة جزاء لميلان بعد لمسة يد في وقت متأخر بالشوط الأول، ثم أمر الحكم بإعادة الركلة بسبب مخالفة رغم استكمال اللعب بدقيقة بالفعل .

وتعرض مدرب أودينيزي أندريا سوتيل للطرد للهجوم على الحكم لفظيا بعد القرار .

ولم يخفق المهاجم السويدي، الذي بدأ مباراة أساسيا لأول مرة منذ يناير 2022، في المرة الثانية وسجل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليصبح أكبر لاعب سنا يسجل في المسابقة إذ يبلغ 41 عاما و166 يوما .

وحطم الرقم القياسي السابق لأليساندرو كوستاكورتا في 2007 بفارق 141 يوما، حيث سجل كوستاكورتا هدفه الأخير من ركلة جزاء لميلان خلال هزيمة أخرى من أودينيزي .

لكن الاحتفالات لم تدم طويلا بعد أن أعاد بيتو التقدم لأودينيزي عقب دقيقتين حين حول تمريرة إيساك ساكسيس العرضية إلى الشباك من مدى قريب .

وأكد أودينيزي الانتصار بهدف كينجسلي إيزيبوي غير المراقب في الدقيقة 70 .

وبهذا الانتصار حافظ أودينيزي على فرصه في التأهل لمسابقة أوروبية في الموسم المقبل إذ صعد للمركز الثامن بفارق سبع نقاط عن أتلانتا السادس في الترتيب.