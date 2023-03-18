الأمم المتحدة: تمديد اتفاقية تصدير حبوب البحر الأسود لفترة جديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 مارس 2023 11:23 مساءً - أعلنت الأمم المتحدة عن تمديد اتفاق تصدير حبوب البحر الأسود لتصدير الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة من موانئ البحر الأسود والتي كانت قد وقعت في إسطنبول في 22 يوليو 2022، حيث تسمح المبادرة بتسهيل الملاحة الآمنة لصادرات الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة بما في ذلك الأمونيا من الموانئ البحرية الأوكرانية المحددة.

وأوضحت الأمم المتحدة في بيان وزعته اليوم السبت في جنيف، أنه خلال الفترتين الأوليين تم نقل حوالي 25 مليون طن متري من الحبوب والمواد الغذائية إلى 45 دولة مما ساعد على خفض أسعار الغذاء العالمية وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن المبادرة إلى جانب مذكرة التفاهم بشأن الترويج للمنتجات الغذائية والأسمدة الروسية في الأسواق العالمية، تعتبر ضرورية للأمن الغذائي العالمي وخاصة بالنسبة للبلدان النامية، وشددت على أنها لا تزال ملتزمة بقوة بالاتفاقيتين وحثت جميع الأطراف على مضاعفة جهودها من أجل تنفيذهما بالكامل.