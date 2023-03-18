العالم اليوم - مجمع البحوث بالأزهر: مقاصد إنسانية لبيت العائلة الإبراهيمية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 مارس 2023 11:16 مساءً - قال مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر، إن "مبادرات الأخوة الانسانية، وبناء دور عبادة مستقلة لغير المسلمين لأداء شعائرهم، مع الحفاظ على هوية كل دين وخصوصيته واستقلاليته؛ لا يعد دمجا للأديان"، مشيرا إلى أنه "جائز شرعا".