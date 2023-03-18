القاهرة الإخبارية.. ترامب: أتوقع اعتقالى الثلاثاء المقبل

جدة - نرمين السيد - ودعا الرئيس الأمريكى السابق أنصاره إلى الاحتجاج على الاتهام الوشيك الذى سيوجه إليه، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".

وقال ترامب عبر منشور كتبه على صفحته الرسمية بمنصة "تروث" المملوكة له: "أنا المرشح الجمهورى الذى يتجاوز الآخرين بمراحل والرئيس السابق للولايات المتحدة سيجرى اعتقاله الثلاثاء المقبل.. احتجوا، استردوا أمتنا".

وهاجم ترامب المدعى العام فى مانهاتن، بولاية نيويورك ألفين براج، إذ يعتقد أنه سيتم توجيه الاتهام إليه فقط لأنه يعتقد أن براج "يكرهه"، وفقًا لمصدر مطلع لشبكة "سى إن إن".

ولم يقدم ترامب أى تفاصيل حول سبب توقع توجيه الاتهام إليه الأسبوع المقبل، وكان فريقه القانونى يتوقع أن يحدث ذلك قريبًا ويستعد وراء الكواليس للخطوات التالية.

ومن المتوقع أن يقدم ترامب نفسه فى مانهاتن بعد التهم الرسمية له، ومن المتوقع أيضا أن يلقى رئيس البيت الأبيض السابق خطابًا لأنصاره بعد المحاكمة، حيث ينظر مكتب المدعى العام فى مانهاتن فى اتهامات جنائية تلاحق الرئيس السابق تتعلق بدفع أموال لنجمة إباحية خلال حملة ترامب فى 2016 مقابل الصمت عن علاقة مزعومة بينهما، لكن ترامب وحلفاءه يقولون إنها بدوافع سياسية.