إبراهيم الجارحى: إفلاس البنوك الأمريكية دليل هشاشة النظام المصرفى بالكامل

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى إبراهيم الجارحى، إن إفلاس بعض البنوك الاقتصادية الأمريكية ينذر بتدهور الاقتصاد العالمى أكثر من ذلك، وهو ما سبب توترا شديدا فى الداخل الأمريكى، موضحًا أن البنوك الأمريكية تمنع فرض فوائد على القروض الاستثمارية بل يصل الأمر إلى فرض فوائد سلبية من أجل تشجيع المستثمرين على الإنتاج والتوسع فى البيزنس، وفى المقابل يتم حماية أموال المودعين بقيمة 250 ألف دولار فقط.





وأكد الإعلامى إبراهيم الجارحى، خلال تقديمه برنامج "بالمنطق" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن البنوك الأمريكية هيئات استثمارية تتعرض للمكسب والخسارة، ولهذا يتم استثمار أموال المودعين فى السندات المصرفية الأمريكية، وهى سندات طويلة المدى وذات عائد قليل، وبالتالى عندما يريد المواطن سحب أمواله فهذا الأمر ليس بالهين. وأشار إلى أنه بعد رفع سعر الفائدة أصبح الإقبال على سحب أموال المودعين للاستثمار فى هذه الأسعار الجديدة، وبالتالى انهارت وأفلست بعض البنوك الأمريكية.

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