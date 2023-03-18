العالم اليوم - ترامب و"الاتهام التاريخي".. هذا ما نعرفه حتى الآن

انتم الان تتابعون خبر ترامب و"الاتهام التاريخي".. هذا ما نعرفه حتى الآن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 مارس 2023 10:19 مساءً - قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب في منشورات على منصة "حقيقة"، السبت، إنه يعتقد أنه سيُعتقل يوم الثلاثاء وسط تحقيق من جانب محامي منطقة مانهاتن في دفع أموال لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز عام 2016، مقابل الصمت عن علاقة مزعومة بينهما. لكن ترامب وحلفاؤه يقولون إنها بدوافع سياسية.

أول رئيس في حال صدور أمر التوقيف في حق ترامب، سيكون الملياردير الأميركي أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه اتهامات جنائية. خلفية التحقيقات يركّز التحقيق على ادعاءات من ستورمي دانييلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، بأنها تقاضت 130 ألف دولار من مايكل كوهين، محامي دونالد ترامب، قبل أسابيع من انتخابات العام 2016 لمنع دانييلز، من الكشف عن علاقة عاطفية تقول إنها أقامتها مع ترامب قبل سنوات. تصريحات ترامب قال ترامب إن "المرشح الجمهوري الذي يتجاوز الآخرين بمراحل والرئيس السابق للولايات المتحدة سيجري اعتقاله الثلاثاء المقبل".

دعا أنصاره للاحتجاج، وقطع الطريق على من يحاولون اعتقاله.

في منشور منفصل صباح السبت ، قال ترامب إن أميركا "الآن تحتضر".

أضاف قائلا أن "الوطنيين الأميركيين يعتقلون ويحتجزون كالحيوانات"، بينما ينتقدون الجرائم والتضخم والسجون والمؤسسات العقلية.

شن الرئيس الأميركي السابق هجوما لاذعا على المدعي العام في منهاتن، واصفا إياه بـ"الفاسد والمسيس إلى حد كبير". محامي ترامب: الترتيبات بدأت نقلت قناة "سي أن بي سي"، عن محامي ترامب، جوزيف تاكوبينا، يوم الجمعة قوله، إن اتهامات جنائية سيتم توجيهها من قبل هيئة محلفين كبرى في مانهاتن للرئيس السابق.

الرئيس السابق سيستجيب ويسلم نفسه في حال وجهت له تهمة جنائية ولن يقاوم الاعتقال.

قال المحامي جوزيف تاكوبينا، إن وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية والمحلية في مانهاتن، تعد ترتيبات أمنية لاحتمال توجيه الاتهام إلى ترامب في الأيام القليلة القادمة. أين يتواجد ترامب حاليا؟ يعيش ترامب، الذي يتمتع بحماية على مدار 24 ساعة من قبل الخدمة السرية، حاليًا في منزله في فلوريدا. رئيس مجلس النواب: سوء استغلال للسلطة أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي (جمهوري كاليفورنيا) ، يوم السبت، عن تحقيق تحقيق في المدعين العامين المحليين الذين يعتزمون مقاضاة ترامب.

اتهم مكارثي مدعي نيويورك العام، ألفين براج، بـ "سوء الاستخدام المشين للسلطة" و "ملاحقة الانتقام السياسي ضد الرئيس ترامب" في تغريدة نشرها صباح السبت.

صرح مكارثي قائلاً: "أوجه اللجان المعنية بالتحقيق فورًا للتحقق مما إذا كانت تستخدم الأموال الفيدرالية لتقويض ديمقراطيتنا عن طريق التدخل في الانتخابات باستخدام اتهامات سياسية". ماذا قال الديمقراطيون؟ أعرب بعض قادة حزب الجمهوريين في مجلس النواب، بما في ذلك النائبان تشيب روي (ولاية تكساس) ومارغوري تايلور جرين (ولاية جورجيا)، عن دعمهم لهذا التحقيق.

ردًا على هذا الإعلان، اتهم النواب الديمقراطيون مكارثي بسوء استخدام السلطة بدوره من خلال استخدام الحكومة الفيدرالية للضغط على السلطات المحلية.

يأتي هذا التحقيق ضمن شبكة التحقيقات التي يقوم بها الجمهوريون في مجلس النواب ضد هيئات حكومية أخرى يتهمونها بـ "استغلال" الموارد الفيدرالية لاستهداف المحافظين. ماسك: سيُعاد انتخابه بانتصار ساحق توقع الملياردير الأميركي إيلون ماسك، أن ينتهي المطاف بالرئيس السابق دونالد ترامب في البيت الأبيض عام 2024 إذا وجهت إليه لائحة اتهام من قبل المدعين العامين في مانهاتن. ماذا يقول القانونيون؟ خبراء قانونيون رفعوا تساؤلات حول قوة القضية التي يمتلكها المدعي العام في منطقة مانهاتن، ألفين براغ، ضد ترامب، وذلك وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.

إذا تم السعي لتوجيه اتهامات جنائية ضد ترامب، فمن المرجح أن يضطر براغ إلى إثبات أن ترامب قام بتزوير سجلات الأعمال لإخفاء مخالفات تمويل حملة كوهين، وفقًا لما كتبه زاكاري باسو في أكسيوس.

يمكن أن يقلب المحلفون الكبار في مانهاتن حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024 رأسًا على عقب.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر ترامب و"الاتهام التاريخي".. هذا ما نعرفه حتى الآن .. في رعاية الله وحفظة