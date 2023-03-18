الرئيس التونسى يشهد أداء اليمين لوزير الداخلية الجديد

جدة - نرمين السيد - كان الرئيس التونسى قيس سعيّد قد أصدر مساء الأمس "الجمعة" أمرا يقضى بتسمية كمال الفقى، وزيرا للداخلية وبإنهاء مهام توفيق شرف الدين.

من ناحية أخرى، أعلنت السلطات التونسية إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية وضبط عنصر تكفيرى بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابى.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى أن وحدات الحرس الوطنى العاملة بجهات القصرين وقبلى تمكنت من ضبط 26 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود البرية خلسة والإقامة على غير الصيغ القانونية بتونس.

وتابع أنه فى إطار التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية تمكنت وحدات تابعة للمناطق البحرية للحرس الوطنى بصفاقس والمهدية بإقليم الحرس البحرى بالوسط من إحباط 18 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 635 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.

وفى السياق، أعلنت السلطات التونسية عن ضبط فتاة بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابى.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى أنه فى إطار تعقب العناصر المفتش عنها والتى تهدد الأمن العام تمكنت دورية تابعة لمصلحة التوقى من الإرهاب للحرس الوطنى ببنعروس من ضبط فتاة أبلغت وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل انتمائها إلى تنظيم إرهابى ومحكوم عليها بالسجن لمدة 4 سنوات.

وأمرت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.