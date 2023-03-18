نانسى بيلوسى تتهم ترامب بإثارة الاضطرابات بعد دعوة أنصاره للتظاهر

جدة - نرمين السيد - وكان ترامب قد أعلن -عبر حسابه على تويتر فى وقت سابق اليوم- أنه سيتم "توقيفه" الثلاثاء المقبل، داعيا أنصاره إلى التظاهر، وذلك تحسبا لاحتمال توجيه التهمة إليه رسميا فى قضية دفع مبلغ من المال لنجمة أفلام إباحية لشراء صمتها على علاقة تقول إنها أقامتها معه قبل سنوات.
ورغم أن دفع المبلغ يعتبر بحد ذاته قانونيا، إلا أنه يطرح مشكلة على اعتبار أن مكتب المدعى العام فى نيويورك الذى يقود التحقيق، يتعامل معه على أنه تبرع خفى فى إطار حملة الرئيس، وذلك فى انتهاك لقوانين التمويل الانتخابى.
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