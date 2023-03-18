زلزال بقوة 6.9 ريختر يضرب سواحل الإكوادور

جدة - نرمين السيد - فى السياق ذاته أعاد بركان كوتوباكسى، فى الإكوادور نشاطه مجددًا، يوم 14 مارس الماضى، مع إطلاق عمود من الغازات والأدخنة على ارتفاع 500 متر، الذى تسبب فى تسجيل 41 زلزالًا، كما أفاد المعهد الجيوفيزيائى الإكوادورى.
وأشارت صحيفة "إنفوباى" الأرجنتينية، إلى أن هذه الزلازل جزء من النشاط البركانى، وترتبط بالحركة الداخلية للحمم البركانية لكوتوباكسى، بالإضافة إلى ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع، كانت هناك انبعاثات بخار وغاز من نحو 500 متر، كما أنه تسبب فى إطلاق انبعاثات ثانى أكسيد الكبريت بلغت 90 طنًا.
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