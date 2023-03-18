زياد مكارى لـ القاهرة الإخبارية: نرحب بمشاركة مصر فى حل الأزمة اللبنانية

جدة - نرمين السيد - قال زياد مكارى، وزير الإعلام اللبنانى، إن زلزال سوريا وتركيا دفع لتأجيل فعاليات "بيروت عاصمة الإعلام العربى" لافتًا إلى أن لبنان يمتلك إصرارًا على الصمود أمام الأزمات، موضحًا أن هناك ترحيبًا وارتياحًا لبنانيًا بمشاركة مصر فى الاجتماع الخامس لحل الأزمة اللبنانية.





وأضاف «مكارى»، خلال حوار خاص مع الإعلامية أمل الحناوى فى برنامج "عن قرب" والمذاع على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك دولًا عربية كثيرة تواكب التطور الإعلامى العالمى، مشيرًا إلى أهمية أن يكون العرب جزءًا من هذا التطور، ويمتلك "مكارى" قناعة كبيرة بقدرة الدول العربية على مواكبة التطور الإعلامى العالمى خاصة أن الوقت الحالى هو الأنسب لتهدئة الأوضاع فى الوطن العربى. وتابع وزير الإعلام اللبنانى، fأن لبنان يحاول استعادة دوره الثقافى فى المنطقة، مؤكدًا على ضرورة وجود عربى قوى فى اليونسكو والمحافل الدولية، مختتما حديثة بأن الخريف العربى على حد تعبيره ألحق الأذى بالدول العربية.

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